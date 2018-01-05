〈中部〉呼吸道患者增 口罩銷量多2成

2018-01-05

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕近來空污誘發民眾上呼吸道過敏發炎反應增多，連帶促使口罩銷量大增，醫材廠商指出，以醫療口罩而言，去年產量較前年成長十三％；藥妝店也表示，只要空氣不好，那幾天口罩賣得特別好，銷量會比平常增加二成左右，昨日賣得更好。

展弘聯合診所院長曾梓展指出，上週空品紅害以來，鼻塞、咳嗽、喉嚨痛就診人數大增，且有黃痰、黃鼻涕，已經病毒感染；開業耳鼻科醫師林恆立指出，這波空污誘發民眾氣喘，造成呼吸道發炎反應，過敏、咳嗽、流鼻涕就診患者大增。

大台中山海屯診所協會秘書長、開業小兒科醫師林釗尚也說，小朋友受空污影響更大，這兩天上呼吸道症狀、過敏患者增加，而且易引發鼻竇炎、中耳炎和支氣管炎。

不少民眾擔心平面式口罩防護效果不大，又不想戴N95口罩，而選擇醫療級口罩。醫材大廠「ＣＳＤ中衛」行銷經理周令怡表示，醫療級口罩銷量較往年大增，去年該公司生產量超過一億二千萬片，較前年的九千多萬片，約成長十三％。

周令怡也說，因為常要戴口罩，年輕人除了講究防護效果，也希望美觀，該公司因此推出彩色口罩，甚至上面印有蝴蝶、雪花等圖案，把口罩變成時尚配件，果然受到消費者青睞，去年銷售量成長超過五十％。

藥妝店則表示，只要空污嚴重，口罩的詢問度、銷量就會增加，除了機車族外，很多消費者是買給父母外出、小孩上學時戴的，所以醫療級口罩、兒童口罩這陣子都賣得不錯，口罩整體銷售量大概增加二成左右。