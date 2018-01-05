〈中部〉16測站全紅爆 空污比跨年還嚴重

2018-01-05

今明空品會較好 週日有新一波

〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕空污紅爆了！昨天受到台灣海峽上空渦流現象，加上吹東風，中部處於中央山脈背風面，擴散條件差，境內空污累積，台中十六個測站全面紅爆，被髒空氣圍繞，天空灰濛濛，宛如霧城，台中火力發電廠也降載一千七百五十ＭＷ；環保局預報，今明因風力增強吹散空污，空品回復普通等級，但週日恐又有新一波空污。

台中市空品測站在昨天全面紅爆（對所有族群不健康），指標污染物為PM2.5，且十二個測站的PM2.5也都達到以往的紫爆等級（七十一微克／立方公尺以上），文山、東大站更超過一百一十微克／立方公尺，比跨年受到境外空污還嚴重，民眾一出門就眼紅、鼻子癢、打噴嚏，非常不舒服，直至晚間東北季風增強，才逐漸轉橘至黃燈。

中火、12家大型工廠 配合降載

台中火力發電廠也啟動降載減排措施，減緩空品持續惡化，昨天也有十二家大型工廠企業配合減產、降載，包括中龍鋼鐵、正隆后里分公司等，削減量氮氧化物三千五百六十三公斤、硫氧化物一千九百廿七公斤等。

一工廠無許可逕排放 罰10萬停工

環保局也啟動空品不良應變預警一級，加強稽查，查獲大肚區天弘化學公司台中分廠，未依規取得空污操作許可，逕行排放草酸，依空污法開罰十萬元，並命其停工。

另查獲台灣煤炭廠內煤炭堆置區未覆蓋防塵、做好空污防制措施，且道路及出入口有明顯色差，依違反空污法告發，開罰十萬元；還有僑馥建築公司、遠揚建設、太子建設、佳福建設等四處工地，清潔車輛未依規定進出，污染出入口及周邊道路，也將依規告發處分。

林佳龍 籲空污法排入立院議程

空污法未排入這次立法院臨時會議程討論，市長林佳龍及立委洪慈庸昨有志一同，呼籲中央儘快將空污法議案排入討論。