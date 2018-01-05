〈中部〉愛心熱騰騰 扶輪餅進偏校

2018-01-05

越洋行善 柬埔寨童也吃得到

〔記者佟振國／南投報導〕扶輪社推動「扶輪傳愛」活動滿十年，讓充滿愛心與香甜的「扶輪餅」鼓勵國內偏鄉學童用心閱讀學習，「扶輪餅」去年也飄洋過海踏上泰國、柬埔寨的土地，繼續鼓勵異國學子發奮上進，傳遞濃濃扶輪之愛。

扶輪社十年前發起「扶輪傳愛」，將紅豆餅車開進偏鄉國小，讓小朋友品嘗剛出爐、熱騰騰的紅豆餅，鼓勵學子閱讀學習，已巡迴服務逾上百所偏遠國小，社方更特製有「扶輪餅」字樣的模具，讓「扶輪餅」持續陪伴學童成長。

南崗扶輪社昨前往草屯虎山國小做公益，每位學童可以吃到「扶輪餅」及牛奶（見圖，記者佟振國攝），全校班級則是接力朗讀回報社友的愛心，社方也邀請柬埔寨內唯一的金邊扶輪社，介紹當地孩子在物資缺乏下的學習困境。

金邊首都扶輪社代表張智淵說，金邊是柬國的首都，卻像四、五十年前的台灣，別說是3C產品，孩子們常連書包都沒有，全校一半以上打赤腳，當地台商社友發揮「扶輪傳愛」精神，經常提供物資協助。

南崗扶輪社長曾耀民指出，「扶輪傳愛」在國內是鼓勵學習、閱讀，去年十月特別打造「扶輪餅」模具送往泰國、柬埔寨，不單是讓學童嚐到台灣小吃紅豆餅，也能加強民間交流，感受台灣人民的和善熱情。