〈中部〉南投6偏鄉鎮衛生所 開辦眼科門診

2018-01-05

添購檢查儀器 輪流使用

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣醫療資源不足，有六鄉鎮無眼科診所，縣府去年利用統籌分配稅款添購五項眼科檢查儀器，並協調眼科專科醫師每月駐診一天，昨於中寮鄉等六鄉鎮衛生所正式開辦眼科醫療服務。

有鑑於偏鄉醫療資源更加不足，長年鬧專科醫師荒，最欠缺眼科及牙科，縣內包括中寮、名間、國姓、集集、鹿谷、魚池都沒有眼科診所，鄉親只能到鄰近的大鄉鎮就醫，非常不便。

縣府去年利用統籌分配稅款一百萬元，添購細隙燈顯微鏡、電腦驗光機、眼壓計、手持式眼底鏡、間接眼底鏡等五項儀器，協調縣內眼科醫療院所及鄰近醫學中心台中榮總、中國醫藥大學附設醫院眼科專科醫師，為這六鄉鎮提供服務。

昨上午十時於中寮衛生所舉行揭牌儀式，九時不到，衛生所內已擠滿掛號等待看診的長輩，平均年齡逾七十歲，許多行動不便的長輩談起過去得轉至少兩班公車到南投市看醫生，來回就耗掉大半天，現在能就近看診，真的非常方便。

醫師每月駐診一天

縣府衛生局指出，六鄉鎮衛生所眼科醫療服務採每月看診一次，中寮衛生所每月第一個週四、名間衛生所第四個週四、國姓衛生所每月第三個週四、集集衛生所第二個週四、鹿谷衛生所第二個週三、魚池衛生所第三個週五，看診時間均為上午九時起，整套醫療設備則是輪流使用。

縣長林明溱表示，近年人口老化嚴重，三高等慢性病患者多，尤其糖尿病易導致視網膜病變，更是長輩視力殺手，需要特別照顧，至於智慧型手機等3C產品高度使用，也提高兒童及青少年視力不良，加上空污嚴重，導致眼睛過敏增加，都需要眼科醫師協助治療。

中寮鄉長張永輝認為每月一次的眼科醫療服務還是太少，希望上級能多多益善，縣府衛生局則強調若試辦民眾反映良好，未來視設備、人力研究增加服務天數。