〈中部〉年菜募集冷 彰化家扶、華山不到5成

2018-01-05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕每年的農曆春節前夕，彰化家扶中心及華山基金會都會展開「年菜募集」，但今年受到經濟低迷影響，募集情況不若往年。華山基金會今年目標為一千七百份年菜，但迄今募不到一半；而彰化家扶今年目標一千八百份，必須募集二百一十六萬元，但目前募款還未達一百萬元。

家扶需216萬 目前不到百萬

彰化家扶主任王震光表示，為了募集年菜善款，從去年十二月起，每逢週日就到彰化家樂福設攤義賣，跨年晚會也到現場擺攤，但跟往年比較同期相較，募集的成績並不理想，今年目標為一千八百份，每份一千二百元，約可供四至五人食用，必須募集二百一十六萬元，但目前募款還未達一百萬，研判可能跟大環境變差有關。

華山目前僅兩企業捐款

華山彰化區站長黃玉芬指出，全彰化縣共有二十二個華山天使站，年菜募集也較去年同期遜色。她說，企業及學生樂捐是主要來源，有些企業一出手就是十幾萬，今年截至目前只有員榮醫院、信星企業捐贈，而學校方面則是小額樂捐「聚沙成塔」，但今年各學校的樂捐箱不及去年的一半。

黃玉芬認為，年菜募集較往年冷清，可能跟整個大環境有關，經濟力無法提振，民眾荷包縮水。距離過年還有一個，基金會將再努力宣傳，希望大家年終送愛心，讓獨居老人能過好年。

此外，昨天員榮醫院正式認養廿名獨居長輩，每一名長輩每年的服務費為一萬五千元，昨捐贈三十萬元，員榮醫療體系總院長張克士表示，他從小在埔里長大，自己家境並不富裕，特別能體會底層民眾的心情，希望能夠拋磚引玉，大家共同來幫助獨居長輩過好年。