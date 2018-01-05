〈中部〉阿里山森鐵將換「老闆」 員工憂變約聘

2018-01-05

營運權7月起移轉至林務局

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山森林鐵路營運權今年七月起由台灣鐵路管理局移轉至林務局，部分森鐵員工擔憂「新老闆」只給每年一聘的約僱人員身分，將使生計沒保障，林務局昨、前天辦三場員工權益溝通說明會，但員工反映會中只談人事法規，雖承諾移轉後，人員薪資、福利不變，但行政院尚未核定移轉員額前尚有變數，批評官員「畫大餅」。

林務局︰參照法規 保障員工權益

林務局嘉義林管處秘書周恆凱說，行政院農委會去年十一月十五日將「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」暫行組織規程、辦事細則等呈報行政院，建請同意合理保障森鐵員工權益，並參照現有「台鐵局阿里山森林鐵路管理處人員管理要點」，訂定薪給標準等，保障森鐵二百卅名員工權益，並非無作為。

林務局三日在竹崎鄉中和村活動中心、森鐵阿里山站簡報室辦說明會，共四十五人參加，昨在嘉義林管處禮堂的說明會，則有司機員、監工區道班工等一○八人出席。

有員工表示，自己是民國一○二年五月台鐵接手後才考進來，理應是台鐵編制內員工，若業務移轉至林務局，變成一年一聘的約僱人員或臨時工，「有被騙的感覺」。

也有員工說，先前傳出台鐵招募森鐵人員是「專試專用」，台鐵代管期滿後，只能移轉至林務局，無法選擇續留台鐵，造成人心惶惶、士氣低落，更質疑林務局森林育樂組長張弘毅雖應允森鐵員工不採約聘僱、有選擇續留台鐵或移轉至林務局的權利，惟行政院尚未核定編制等草案，憂心仍有變數。