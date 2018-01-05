〈中部〉空品差 斗六、崙背PM2.5亮紅燈

2018-01-05

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林山區昨天空氣品質嚴重劣化，斗六、崙背PM2.5濃度亮紅燈，市區被霾害籠罩，空氣中還傳來陣陣煙味，麥寮電廠（簡稱麥電）兩機組剛並聯發電，也對空污「提供貢獻」；雲林縣環保局表示，由於麥電剛啟動，無法立即要求降載，但已要求其他製程降載或提高污染防制措施效能。

環局︰要求麥電外其他製程降載

麥寮發電廠兩部燃煤機組去年受到雲林縣政府管制生煤用量，於去年十一月一日及十三日相繼停機，兩部機組已分別於元月一日及三日恢復發電，回歸台電系統調度，但才恢復供電，就遇上台灣空氣品質惡化。

台灣昨天空品一路從苗栗惡化到高雄，斗六、崙背空氣品質測站PM2.5更出現紅色警戒，斗六的空氣品質指標更高達一七○，遠高於象徵空氣品質普通的一○○，戶外對所有的族群都不健康。

環保局代理局長張喬維表示，昨天氣流穩定，髒空氣無法逸散，逐漸累積在山區鄉鎮市，造成空氣品質惡化，但沿海地區的空氣品質還不差；在空氣監測出現紅燈後，環保局已啟動相關的空污防制措施，出動掃街車與灑水車，以降低道路揚塵，加強移動污染源查核，也請工廠降載。

六輕部分，張喬維說，由於麥電剛滿載發電，貿然降載恐有安全疑慮，但已請六輕針對相關製程進行降載或提高污染防制措施效能；環保局今年也會大力推動廠商燃油鍋爐改燒天然氣，減少空氣污染源。

張喬維說，斗六昨天空氣中充滿煙味，環保局接獲民眾檢舉指斗六、虎尾地區有露天燃燒稻草或雜物，環保局將加強查緝。