〈中部〉宣導勿露天焚燒 「稻草迷宮」活動落幕竟燒光

2018-01-05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局推動空污防制，去年底在太保市舉辦稻草迷宮，以遊戲方式宣導勿露天燃燒及焚燒稻草，減少空污，稻草迷宮卻在前天下午燃燒，讓人覺得諷刺；環保局長顏旭明強調，非官方及活動人員焚燒，正在調查起火原因，為減少空污，縣府去年祭出汰換二行程機車獎勵金，淘汰兩萬多輛，是目標值的兩倍，重申減少空污的決心。

環局原定昨清運 前天卻莫名起火

環保局去年十二月與水牛厝稻草工作坊合作，由負責人徐盛林與志工利用約五公噸稻草編織成大型的稻草迷宮，當時環保局指每年十月到隔年二月是二期稻作收割，部分農民焚燒稻草造成嚴重空污，PM2.5（細懸浮微粒）提高，舉辦稻草迷宮讓民眾遊樂，並呼籲業者及農民勿焚燒，推廣將稻草回收製作成藝術品。

民眾覺諷刺 環局︰正調查原因

稻草迷宮活動結束後，工作坊將稻草堆疊，原定昨由環保局派車清運，但前天下午稻草堆卻開始燃燒，民眾拍照上傳臉書社團，引發「只許州官放火，不許百姓點燈」質疑。

顏旭明說，非官方及工作坊人員焚燒，懷疑有民眾隨手丟菸蒂引發火災，也不排除因近年來嚴格稽查露天燃燒引起民怨，有人蓄意點火，正調查釐清原因。

顏還說，二行程機車排放空污物是四行程機車的十七倍，排放的碳氫化合物也會引發心肺疾病，淘汰二行程機車有其必要，減少兩萬多輛二行程機車，PM2.5一年可減量十噸，嘉縣後年起將不再補助淘汰二行程機車，呼籲民眾盡快更換。