〈南部〉老火車頭保存環境提升 15日開放參觀

2018-01-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕現存於南市體育公園的原台灣總督府C551、D512兩部台鐵蒸汽老火車頭，台南市文化資產管理處已公告為南市一般古物，並啟動保存環境改善、古物調查研究等相關計畫，場地於去年十二月下旬完工，待完成驗收後，預計一月十五日正式開放民眾參觀，過農曆新年又多一個旅遊點，對於火車迷而言，更不能錯過！

兩部蒸汽火車頭於民國七十二年安置現址時，即建置棚架為其遮風蔽雨，但因時長日久，棚架破損，且現地缺乏展示解說系統，不利於古物保存與教育推廣。

文資處表示，C551、D512這二部蒸汽火車頭，是日治時期由台灣總督府交通局鐵道部自日本引進，做為當時台灣鐵道客、貨運輸的主力，對日治時期及戰後的台灣交通運輸與經濟發展均有重要貢獻。

經文資處向文化部文化資產局爭取補助經費，針對保存空間進行改善，參考日治時期火車月台之桁架，重現其構造與氛圍，並透過月台串聯參觀者與兩部火車頭，重現市民記憶與情感。

文資處表示，老火車頭安置在台南，至今年二月十一日恰好滿三十五週年，能夠在此之前，為它們打造更舒適「居所」及參觀空間，無疑是最好的紀念禮物；修復後的空間，不僅讓民眾更親近認識古物、價值得以彰顯，也提供民眾一個新的休憩場所。文資處指出，目前除了完成保存空間的環境品質提升之外，也針對車體完成修復前的調查研究，並向文化部爭取到補助經費，預計今年展開車體修復工作。