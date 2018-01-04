〈南部〉1999通報陳情 違規拖吊最大宗

2018-01-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「OPEN台南1999」自一○四年起提供多元通報管道，並將通報的派工案件在網站上公開，至去年十二月底，共有十萬八千餘件，其中仍以檢舉路霸的違規拖吊最大宗。

民眾善用多元通報管道

陳情案件包括一九九九市民熱線電話、「OPEN台南1999」APP及網路平台三大來源；研考會統計，違規停車、噪音舉發、髒亂及汙染居排行榜前三大，其中檢舉路霸的違規停車，就高達五萬七千多件，占約大半數，顯見街道充斥「亂停擋道」現象是民眾最受不了的事。

對市府處理效率滿意度高

研考會表示，從陳情案件反映，不難發現生活周遭環境仍是民眾最關注的事，雖然案件不少，但也可看出民眾善用陳情管道解決問題，對市府處理效率滿意度亦高達八、九成，甚至在網站平台按讚。

不過，陳情違規拖吊案例，也不乏是店家只讓來店客停門口，對於非來店客在門前停車就直接檢舉違停，或是住家巷弄遭人停車占據，各種情況都得登錄並轉知相關單位前往處理。

南市推動優質廟會活動，減少煙炮燃放，也是讓民眾有感並反映在陳情案件增加趨勢。有位民眾留言說，這幾天在台南出差，剛好遇到廟會活動到晚上十一點還是一樣敲鼓和放鞭炮，經通報後，沒多久警察就到場處理，以及之前反映赤崁樓公車站牌被其他遊覽車占用，現在也已改善很多，「1999客服人員經常要處理民眾大小事，有時還要被人罵，真是辛苦他們。」

除了違規拖吊外，也有民眾反映道路施工坑洞，被安全錐擋路已經二、三天都沒有撤掉，妨礙出入，經通報後警方即到現場排除，另類的「路障」處理速度極快。