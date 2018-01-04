〈南部〉舊地院修復缺一角 地方要求恢復高塔

2018-01-04

〔記者蔡文居／台南報導〕國定古蹟原台南地方法院於二○一六年十一月修復落成啟用，但早年被拆除的方形高塔並未恢復。前司法院副院長城仲模、立委黃偉哲、市議員李文正及文史工作者李文雄等人要求政府應該原貌恢復高塔，否則根本稱不上「修復」完成。

城仲模、黃偉哲支持原貌恢復

城仲模說，從小就在原台南地院一帶長大，以台南人的立場，這麼美的建築，並不輸歐洲的建築，高塔結構設計堅固，但一九七○年卻被當時的法院院長以危樓之名拆除，令人憤慨。

他說，雖然原台南地院的高塔找不到原始設計圖，但不一定要依過去的工法，可用現代工法來恢復高塔，否則並不算完成修復。以現今的技術，要恢復並不困難，「政府要做與不做而已」。

名列日治時期台灣三大經典建築

原台南地院由日治時期建築師森山松之助規劃設計，一九一四年落成啟用，擁有精緻門廊、華麗門廳、動感圓頂，其屋頂的圓頂塔樓及方形高塔的不對稱創意設計，更是難得一見。一九九一年被指定為國定古蹟，與台北總統府、國立台灣博物館並列日治時期台灣三大經典建築。

市議員李文正昨天在議會召開記者會，除城仲模、李文雄外，市長參選人立委黃偉哲、市議員參選人李啟維也出席支持恢復舊法院高塔。

黃偉哲表示，舊地院修復歸修復，但並非百分百原貌完成，而且還差很多，希望高塔能恢復，未來也會全力支持及配合。

李文雄說，舊地院比總統府還早落成，堪稱是當時台灣最美麗的建築，它於日治時期大正三年三月初一啟用，初二及初三開放參觀，有二萬多人見證，而當時台南市人口才十餘萬人，顯見十分轟動。

李文正說，政府只是要做與不做而已，現在沒有高塔等於修復缺一角。如果連這高塔都無法修復回來，如何稱為文化首都。

文資處：將蒐集原圖努力來做

文資處長林喬彬表示，對於高塔復原與否，在修復審查時也有討論過。當時並非經費和技術的問題，而是沒有原設計圖，因古蹟修復非一般建築物，礙於文資法的規定，得依原貌修復，否則恐有認定的疑義。現今大家如期望恢復原貌，可再進一步來蒐集原圖，該處也願意努力來做。