〈南部〉十全滯洪公園 打造停車場兼防汛

2018-01-04

市府同步整治寶珠溝排水

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局闢建十全滯洪公園，打造全國首座觀光兼防汛的立體停車場，並同步整治寶珠溝排水，將趕在今年九月完工，增加滯洪量六萬噸，可望改善地方淹水，提高全市整體滯洪量達三百萬噸。

增滯洪量6萬噸 9月完工

市長陳菊解決延宕四十多年的高雄果菜市場拆遷爭議，去年完成打通十全路交通要道，水利局將闢建十全滯洪公園，推動寶珠溝排水整治工程，兩者興建總經費六．三億元。

市長陳菊昨視察整體工程，聽取水利局長蔡長展簡報，由於工程如火如荼趕工，大型工程車穿梭頻繁，隨著農曆春節將近，工地位居市區交通要道，要求加強交通疏導、抑制工地揚塵，減少工程對地方民眾的衝擊。

水利局表示，十全滯洪公園規劃二座滯洪池，其中將打造五層樓高的立體停車場，地下一樓則是一．五萬噸的小型滯洪池，停車場可停放二百多輛車，兼具都市發展與防洪治水，工程目前已動工。

由於寶珠溝沿岸地勢低窪，尤其是孝順街逢雨必淹，多次水深及膝，水利局將增設抽水站，同步整治寶珠溝排水，從上游十全滯洪公園至愛河匯流口，全長一千四百五十公尺，改善渠道通洪能力。

水利局指出，寶珠溝沿岸規劃為親水空間，打掉護岸形塑綠色緩坡，並透過沿岸污水截流，改善寶珠溝的水質，原定工期四百五十天，將趕在今年九月完工。