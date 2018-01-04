〈南部〉枋寮垃圾掩埋場失火 空污加劇

2018-01-04

昨午起火 消防局連夜灌救

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮垃圾掩埋場昨天下午許驚傳火警，火勢一度蔓延到建築物旁，濃煙竄上天際，至晚間仍無法撲滅，屏東縣消防局正徹夜灌救。

枋寮鄉垃圾掩埋場昨下午約一時許突然在北角的廢棄物堆裡出現黑煙，因現場易燃物過多，火勢一發不可收拾，連日正當中的太陽都被濃煙遮蔽，引發周邊鄉鎮關注。

枋寮鄉垃圾掩埋場因崁頂焚化爐屢停爐，部分垃圾轉送至該掩埋場掩埋，但因數量實在太多，廢棄物只能露天堆積。

環保局官員指出，該地區置放的廢棄物為汽車內裝的泡棉，不知為何突然起火，火勢猛烈，難以迅速撲滅，只能噴水控制，火勢甚至一度延燒到附近土堆上雜草，所幸趕緊挖出防火溝，才沒讓火勢波及附近建築物。

屏東縣消防局派遣數個分隊及消防車前往救援，但火勢過大，加上起火點無法以水柱聚集噴灑，直到晚間都無法撲滅火勢，預計要漏夜排班灌救才有可能抑止火勢。

鄉長、鄉代促環局加強管理

昨天屏東空氣品質一度回復普通的黃色燈號，甚至枋寮還能見到藍天，但下午馬上就被濃煙遮蔽，根據風向判斷，濃煙將吹往東邊大武山脈的山腳蓄積，下風處的新埤鄉獅頭社區首當其衝，鄉民直批「環保局失職！」。

枋寮鄉長盧文信及鄉代盧銘榮第一時間就到場，兩人指出，現在政府最重視空污議題，結果卻在環保局主管的掩埋場發生這種離譜火災，強烈要求環保局加強管理；枋寮鄉代林文央更直言批評掩埋場已不是第一次失火，環保局管理明顯「螺絲鬆了」。