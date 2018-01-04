〈南部〉東女彩繪鞋義賣 萬元精品被搶訂

2018-01-04

學生有愛用鞋作畫 校友加入

〔記者黃明堂／台東報導〕一百雙彩繪鞋昨天在GAYA酒店義賣！台東女中學生彩繪愛心鞋進入第三年，今年有校友加入，更有台東大學及花蓮東華大學響應，其中一雙一萬的精品鞋，已經郵寄賣到澳洲及東京。

美術班學生羅月言說：「透過我們的手，純白變成獨一無二！用自己的專長幫助別人的幸福，是很好的事情！」這些彩繪鞋及畫作的義賣所得，將全數捐贈給牧心智能發展中心。

東女彩繪愛心鞋是由美術老師康毓庭發起，三年前開始，指導學生發揮各自的想像力，把白鞋當畫紙作畫，前兩年作品義賣都捐給台東醫院，今年透過市民代表林威志牽線，捐給牧心。

康毓庭說，彩繪鞋子比一般畫還難，運用壓克力顏料上色，必須謹慎，這一百雙鞋子，都是耗費十小時到廿小時才完成的。

東華加入彩繪鞋 台東大學捐畫作

康毓庭說，這項愛心已經擴散，除了普通班及目前美術班第十九屆的在學學生，從第二屆以來的歷屆校友，都有人響應，兩位法國及澳洲籍的交換學生也參加，另外，東華大學藝術與設計系學生也彩繪了四十七雙鞋響應。台東大學美產系也捐贈畫作提供義賣。

昨天下午在GAYA舉辦開賣會，包含東女及東華的作品共有一百雙，其中十五雙精品鞋每雙標價一萬元，其餘從一千五百元到三千元。康毓庭說，開賣前已有一雙萬元鞋被搶訂，郵寄到澳洲，另有雙寄到東京。

這場獨一無二的彩繪鞋特賣會，吸引了不少地方名流士紳前來選購，大家共同的感想是：「這麼漂亮的鞋子，買回去一定是當作藝術品觀賞，捨不得穿！」