〈南部〉產業創新條例修正案通過 投資環境更優 南科產業前景樂觀

2018-01-04

記者黃文瑜／專題報導

台積電三奈米廠在一○六年九月宣佈要留在台灣設廠，對於台灣產業是一項振奮的消息，加上行政院長賴清德承諾解決五缺問題，首先在立法院三讀「產業創新條例修正案」，閒置工業地可強制拍賣，解決土地問題，因此工業園區部分廠商被推著計畫建廠，南科也因台積電決定，影響上下游產業，國內外大廠又開始計畫往南科投資。

南科管理局長林威呈指出，南科本以半導體產業最賺錢，加上台積電在南科已有八座廠房，上下游供應商也在附近，本身就具有產業聚落的優勢，三奈米新廠設在南科，產業鏈將更加完整，比起設廠在其它園區有更佳的經濟條件，所以南科台南園區主要提供的是「適合」的環境。

台積電一○六年八月開始設廠的五奈米製程廠，計畫於一○九年量產，三奈米製程廠則預計於一○九年開始設廠。雖然都是距今二到三年才能見到實際成果，林威呈表示，台積電決定留在台灣後，上下游產業也跟進規劃，例如三井化學及富士紡緊接著主動洽談，但目前仍無法估計今年將有多少投資金額及廠商會進駐投資，大公司的規劃也都不是短期，一季或是半年，甚至拉長到十年，「不過一切都很樂觀，也會有更多廠商陸續洽談」，讓南科的產業鏈更加完整。

另，樹谷園區、永康科技工業區及柳營科技工業區，土地都完全售出，雖各工業區建廠率不同，但在立院「產業創新條例修正案」三讀通過閒置工業地可強制拍賣，促使廠商有建廠規劃；但廠商也坦言，是設定目標、盡力規劃達成，是否能在今年開始建廠，也要有足夠資金、通過申請程序。