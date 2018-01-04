〈南部〉解決五缺 加強水庫清淤、陽光電城

2018-01-04

記者王涵平、吳俊鋒／專題報導

行政院長賴清德宣示解決五缺問題，攸關水源及電力的水庫清淤、綠能光電，南市正加速推動水庫清淤及擴大辦理陽光電城計畫。

曾文、南化等水庫 加速清淤

水利署南區水資源局的觀測數據，原設計容量為七．四八億立方米的曾文水庫，啟用逾四十年來，目前有效蓄水量剩下四．六二億立方米，淤積量達卅八％。南水局副局長簡振源表示，淤積量的七成，來自十場雨勢較為強烈的颱風，其中又以莫拉克的災情最嚴重，一口氣造成九千一百零八萬立方米的淤積，陸挖與抽泥的清淤量平均每年一百萬立方米，而已近完工的防淤隧道，啟用後，每年排砂量就有一百零四萬立方米，可望延長曾文水庫的使用壽命。

至於供應大台南民生用水為主的南化水庫，原設計容量約為一億五千八百萬立方米，啟用迄今逾二十年，淤積率將近四十一％，相當嚴重。水利局指出，水利署公告一○一年至一○五年水庫清淤成果，曾文水庫清淤約五百廿萬立方米，南化水庫清淤約一百卅萬立方米，白河水庫清淤約一百萬立方米，烏山頭水庫清淤約廿萬立方米。

陽光電城計畫 擴大推動

南市經濟發展局能源科長郭坤助指出，台南啟動陽光電城計畫，包括陽光公舍、屋頂、社區、綠色廠房及農業大棚等五大屋頂型項目，除了依據自治條例強制設置外，市府率先標租各行政區公舍屋頂供廠商設置。

統計至一○六年十一月卅日止，南市設置太陽光電系統取得同意備案件數達四千二百一十七件，裝置容量約三百五十八．五百萬瓦，年發電量達四．六億度，相當於一百六十八％的曾文水力發電廠年發電量，減碳量達廿四．五萬噸，相當於七百五十三座臺南公園的年減碳量，推動成果更獲得一○六年第三屆APEC能源智慧社區低碳示範城鎮金獎。

他說，南市訂定太陽光電二年期計畫，擴大推動鹽業用地太陽光電專區、滯洪池浮動式太陽光電系統、不利農業經營農地設置綠能設施及垃圾掩埋場設置太陽光電系統。