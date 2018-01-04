〈南部〉龍崎掩埋場、玉峰攔河堰爭議 環保與開發拉鋸

2018-01-04

記者吳俊鋒／專題報導

曾文溪玉峰攔河堰水源區解編，以及龍崎牛埔的綜合事業廢棄物處理中心設置案，都因牽涉河川污染，甚至影響國土保育，引爆爭議，正反雙方持續角力，邁入一○七年，時任市長賴清德已任閣揆，事件如何發展，更受矚目。

龍崎掩埋場91年定案 戰火延燒

行政院退輔會的龍崎工廠，原以製造炸藥為主，停產後因民營化轉型，與歐欣公司合作，要在原址設置事業廢棄物處理中心，九十一年定案，當時地方不滿，發動抗爭，讓興建計畫受阻。

遭質疑有河川污染、活動斷層之虞的龍崎掩埋場，事件的發展很戲劇化，縣市合併之初，各里民大會都否決設置案，但原本一面倒抗議的聲浪，後來卻開始轉向，有的改為支持興建，並強力鼓吹，讓地方分為贊成與反對兩派。

支持民意連署向市府陳情，局面有逆轉的跡象，反對方顯得勢單力薄，各環保團體緊急聲援，扳回頹勢。雙方還在進入龍崎牛埔的道路旁設置廣告物，形成非選舉期間另類看板大戰。

去年三月，環團還舉發現場在未有動工許可下偷跑，涉嫌以其他名目非法整地，甚至出動空拍機蒐證監控；歐欣公司雖聲明澄清，但也凸顯各界對掩埋場設置案的高度關注。五月，環團發現原本即將到期的掩埋場設置核可，竟然早就獲得經濟部工業局同意再寬限兩年，正反之戰再打「延長賽」。

跨年前，市府核准場內興建水保工程沉沙池，隨即被揪出，民代甚至發聲明質疑，要求撤銷，雙方「高手過招」，讓戰火持續延燒。

玉峰攔河堰 要求解編陳情不斷

而完工迄今逾十八年的曾文溪玉峰攔河堰，雖有協助供應民生用水的功能，卻也因自來水的水質水量保護區劃設，限制地方的發展，要求解編的陳情不斷。

山區民代不論藍綠，幾乎都贊成解編，爭取將玉峰攔河堰改為工業用水，從水源調整著手，跳脫保護區的限制框架，讓地方發展解套。但環保人士認為，一旦造成污染，所有人都將承擔無乾淨水源可使用的夢魘，貿然解編，要背負極大的風險，相關單位必須三思。