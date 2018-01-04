〈南部〉農漁會百大精品 台東26件入選

2018-01-04

件數創新高 茶葉、米受肯定

〔記者張存薇／台東報導〕再過一個半月就是農曆新年，選擇有特色的在地伴手禮最有誠意！台東縣今年共有七農會、廿六件產品入選農漁會百大精品，入選件數創新高，縣農會供銷部主任沈淑娟表示，消費者很重視食安問題，台東縣環境好，初級加工品如小米、樹豆、紅藜、洛神是全國少數量產的縣市、品質優良，而茶葉及米等都很有在地特色，也都有一定品質，很受消費者歡迎。

農委會連續七年舉辦農漁會百大精品活動，沈淑娟表示，入選產品必須經得起衛生安全等相關檢驗，標示也要符合規定，台東縣累積至今年已有約六十件產品獲得百大精品殊榮，其中包括池上、關山農會的米禮盒及縣農會的小米、樹豆、紅藜及洛神等產品，已連續入選三年以上。

今全縣入選件數再創新高，池上、關山農會及新港區漁會均入選五件產品，而縣農會也獲選四件，包括太麻里地區農會金針、台東地區農會埤南米及縣農會好茶組合、及南迴三寶「小米、樹豆、紅藜」等，池上鄉農會以米禮盒或米餅產品為重點，鹿野地區農會以紅烏龍茶包禮盒入選，關山鎮入選的均為各種組合米禮盒。

新港區漁會包括鬼頭刀干貝醬、旗魚蛋捲等，再加上年節魚貨的黑潮海味禮盒。沈淑娟表示，台東縣百大精品種類多元、年節送禮也很實用，歡迎民眾多多選購。