〈台北都會〉流感疫苗 即起全民免費接種

2018-01-04

〔記者周彥妤／台北報導〕流感疫情來勢洶洶，近兩週校園通報流感群聚停課班級數，較前一年同期暴增近兩倍，台北市衛生局表示，北市另自購六千劑流感疫苗，即日起至一月十三日，開放全民及北市外籍看護者免費接種，接種站設置地點包括捷運站、行政大樓及寺廟，或可前往北市聯醫十二區院外門診部。

自購6千劑 北市外籍看護也免費

衛生局指出，國內流感疫情持續升溫，北市上週（十二月廿四日至卅日）類流感門急診，共一二○四三人次就診，較前一週九○○五人次增加卅三％；去年十月迄今，北市流感併發重症個案共計十一人，其中十人未接種流感疫苗；近兩週校園通報流感群聚停課班級數，相較前一年流感季同期增加一．七倍。

衛生局長黃世傑說，目前中央尚無開放全民接種流感疫苗的政策，北市特別自購六千劑流感疫苗，開放全民及北市外籍看護者接種，不論病毒是否變異，施打公費流感疫苗具交叉保護力，並可降低感染風險及併發流感重症。

衛生局表示，即日起至一月十三日，開放全民及北市外籍看護者免費接種，接種站設置地點包括捷運站、行政大樓及寺廟，合計廿九場次，或前往北市聯醫十二區院外門診部免費注射，若至合約院所接種，則酌付掛號費及診察費等費用。相關內容可至https://health.gov.taipei/Default.aspx查詢。