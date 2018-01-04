〈台北都會〉雙北互賣兩用垃圾袋 議員︰超商買不到

2018-01-04

〔記者蕭婷方、周彥妤／台北報導〕環保署今年擴大限塑，雙北市礙於垃圾處理費不同，規劃雙北垃圾袋「互賣、不互用」；不過北市議員戴錫欽昨指出，新北市四大超商竟買不到台北市兩用袋，新北共用袋還要多套北市垃圾袋或兩用袋才能在北市丟，批大開限塑倒車。對此，北市環保局僅表示由超商自行決定，雙北市民響應環保也可「互贈」垃圾袋。

環局︰由超商自行決定

新北市的垃圾處理費每公升○．四元略高於台北市的○．三六元，由於相差○．○四元，雙北市府迄今對分單處理垃圾問題尚未有共識。戴錫欽統計，雙北市平均每天最多一千五百公噸垃圾處理量，以每公升○．○四元的垃圾處理成本價差，每年成本差距最多二千萬元。

戴指出，雙北兩用袋材質均為「高密度聚乙烯及線性低密度聚乙烯」的環保材質，北市明知材質相同，竟還要求民眾「袋上加袋」，民眾若把新北市兩用袋當垃圾袋用，在丟垃圾前，需「再套一個台北市兩用袋或垃圾袋」才能丟，否則將依廢棄物清理法第十二條，最高處以六千元罰款。

戴錫欽說，日前市府指雙北都可買到北市垃圾袋，但民眾至新北超商還是買不到；據北市統計，北市目前也無店家申請販售新北版兩用袋，雙北互賣垃圾袋政策已跳票。

對此，北市環保局資源循環管理科長崔浩志重申，北市去年十二月修正「台北市購物用塑膠袋與專用垃圾袋兩袋合一執行方式」公告，也隨即發文給北市所有超市、超商及量販店，告知可互賣，而這些店家新北也多設有據點，雙北「互賣」不是問題，一切由業者評估決定是否販售。北市致力推廣減塑，鼓勵雙北民眾「互贈」袋子，盼「袋盡其用」，絕不可能開倒車。

限塑上路 民眾反應不一

〔記者周彥妤／台北報導〕環保署擴大限塑政策元旦上路，記者走訪北市列管店家，其中塑膠袋用量較大的飲料店及麵包店，發現減塑觀念深植人心，但店家、民眾對政策評價不一，有的樂見其成，但有民眾認為塑膠袋要付費可能成為店家的生財之道，也有人認為列管對象未全面，不利真正落實減塑。