〈台北都會〉〈北車後站〉重慶北路人行道機車格 將取消

2018-01-04

重慶北路一段車格 農曆年後取消

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府執行機車退出騎樓專案至今近二十年，機車騎上、占滿人行道的畫面仍屢見不鮮，甚至造成人行道破損，又以台北車站後站一帶最為明顯；北市新建工程處今年將重鋪後站商圈一帶的人行道鋪面，預計年節後取消重慶北路一段人行道上的機車格，停車格移到道路側邊，使得停車位減少。

北市府一九九九年起開始執行機車退出騎樓專案，現已完成一二三二個路段，總長達六五六．六七公里，以每年增納二十四公里為目標。機車停車需求龐大的台北車站後站一帶，包括重慶北路一段、華陰街、太原街等，早已執行機車退出騎樓專案，但機車停放人行道、甚至違停依舊嚴重。

人行道重鋪 停車格移到道路側邊

停車工程管理處科長黃詩涵表示，因當地停車需求很高，要執行機車退出騎樓，必須確保人行道以外空間有至少六成（原有格位數）的替代空間，所以在人行道、道路寬度條件允許下，還是有適度在重慶北路等路段的人行道上劃設停車格位，但今年配合新工處將對北車後站的人行道鋪面做更新，將逐步取消人行道停車格位。

新工處科長郭俊昇指出，後站範圍的人行道鋪面更新，目前只規劃重慶北路一段，去年底已經完成重慶北路（南京西路至長安西路段）的人行道更新，之後目標則是重慶北路（長安西路至市民大道段）的東側人行道，約在華陰街入口處，總長約二四九公尺，但施工範圍屬於後站商圈範圍內，當地攤商怕影響農曆春節檔期生意，因此協調在春節後動工。

至於華陰街、太原路等路段，新工處稱無規劃更新人行道，周邊機車停車格位暫時不會調整。交通局官員則指出，若替代空間選在道路側邊，停車格都會比原先少，民眾可能要調整交通方式，多搭乘公共運具替代自駕汽機車。