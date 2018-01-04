〈台北都會〉板橋福德市場徒步區 高峰期車輛禁入

2018-01-04

〔記者葉冠妤／新北報導〕原本人車爭道的新北市板橋區福德市場，終於有行人徒步區了，亂竄、亂停的機車通通退散，讓民眾逛街採買更安心！

新北市市場處表示，位於板橋區福德街的福德市場，採買人潮經常擠得水洩不通，機車穿梭其中不但造成民眾的交通安全問題，機車排出的廢氣也讓攤商、民眾掩鼻，為了讓民眾有更舒適的消費環境，板橋區留侯里里長黃承亮多次與市場處協調，從去年底推動行人徒步區，每天早上九點到十二點的人潮高峰期實施車輛管制，並重新整頓市場攤位動線，讓原本擠滿人、車、攤販的傳統市場，變得更順暢及整齊。

七處市場 也都設置完成

市場處表示，除了已在福德市場設置行人徒步區，板橋區的湳雅夜市、新埔市場等七處市場也都設置完成，禁止汽、機車在特定時段通行。

家庭主婦吳太太表示，以前到福德市場採買時不但人擠人，要小心閃避人群中的機車，機車排放的廢氣更讓人受不了，最近實施行人徒步區後，市場的秩序明顯改善，也不用害怕被機車的排氣管燙傷，購物環境品質大幅提升。

黃承亮表示，行人徒步區對部分攤商及機車族帶來不便，他花了半年時間宣導溝通，從建立自治組織開始，多次與攤商溝通後達成共識，並籌措經費設立相關指引告示牌、聘請交通引導人員，也透過消防講習和成立自衛消防編組等，強化消防公安，保障攤商跟消費者安全，讓民眾安心購物。