〈台北都會〉地下有城牆石 中繼市場工程難度恐提高

2018-01-04

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上任推動「五大三中」市場改建，副市長林欽榮昨宣布東門市場與南門市場明年底搬家，於華光社區特二區基地做為中繼，中繼市場工程將於今年八月動工。不過，基地範圍內有歷史建物，地下也有舊台北城牆石，中繼市場興建須先通過文資委員會審議，將提高工程難度，恐延宕改建期程。負責施工的工務局回應，有文資委員協助，盡量不影響施工期程。

柯任內推動五個大型、三個中型市場改建，稱「五大三中」市場改建案，五大分別為環南、南門、第一果菜、魚市與大龍市場，三中則為成功、東門與北投市場；目前僅剩下北投市場未找到中繼地。

工務局︰有文資委員協助 盡量不影響期程

現行華光特二基地上有一棟歷史建物，地底下也有許多城牆石，依照都市計畫法規範，特二基地動工時需要進行試掘與文史調查。依照文資法程序，工務局須先提施作計畫，確認工程工法與施作範圍不影響歷史建物，並針對地底下城牆石提處理原則，經過文資委員同意後才能動工。

據了解，林欽榮已特別交代文化局，務必配合指令，讓新工處能於八月順利開工。新工處長林志峯表示，現城牆石深度與廣度還不清楚，初步規劃將中繼市場工程架空後灌漿做水泥地坪，就不需要全面開挖地基，目前有與文化局溝通，「看有沒有快而不違反文資法的做法，盡量不要影響開工時間」。

至於城牆石規劃，官員表示，目前處理方向，一為比照台北地下街、捷運北門站施工時的處理先例，挖起來陳列展示，或蓋玻璃板留存在地下；二、不開挖城牆石，留給國產署未來開發時再行處理。