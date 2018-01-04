〈台北都會〉2市場1中繼 自治會長︰生意會跑掉

2018-01-04

兩市場自治會指市府未說明改建案

〔記者蕭婷方、鍾泓良／台北報導〕台北市副市長林欽榮昨召開記者會宣布東門、南門市場改建中繼方案，並表示已取得自治會同意、充分溝通；不過兩大市場自治會氣得急跳腳，稱市府未說明改建案，打臉市府計畫。有市府官員透露，市府內部對此並無共識，急著召開記者會主因為去年十二月三十日國民黨有意參選北市長的丁守中到東門市場「踩地盤」，批柯市府市場更新牛步，引起市長柯文哲不滿所致。

北市府發言人劉奕霆對此回應，兩市場改建為市府重大政策，市政會議上有討論改建案，市府認為應適時向外界說明進度。

丁守中批更新牛步 柯P進度加快？

據了解，柯文哲去年十二月廿八日聽取北市產業發展局報告，同意南門、東門市場利用華光社區特二基地做為改建中繼地；兩天後，丁守中帶著媒體走訪東門市場及在地的里長，批柯市府改建市場沒進度，新聞播出後，市長室曾將此訊息告知林欽榮；林當日就在機要群組內主導召開改建計畫記者會與會前會，並敲昨日召開改建記者會。

官員私下抱怨，「高層有策略考量」，目的要宣示改建決心，但時機點不對，各界對中繼地、安置方案還沒有共識，目前兩市場自治會、市府三方至今未坐下來共商細節，勢必引起多方衝突。

南門市場自治會長王銓國昨跳出來痛批，將兩座市場放在一起中繼，其中一個一定會因生意跑掉而完蛋，痛批「市府如共產黨一樣硬幹」；東門市場攤商也激烈反彈，從未接到市府中繼方案說明會通知。當地里長張惠銓昨受訪則要求，交通、環境必須要讓大家滿意，市府應向外界說明。對此，產發局回應，現邊規劃動工、邊持續與各界協商。