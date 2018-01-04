〈台北都會〉南門、東門市場改建 中繼地確定

2018-01-04

選定華光社區特二基地

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市南門市場、東門市場面臨改建，卻遲遲找不到中繼市場，台北市政府去年十二月十一日向行政院長賴清德專案報告，行政院同意北市府以每年四千萬元的租金，租借愛國東路及杭州南路二段交叉口的華光社區特二基地做為中繼市場使用，副市長林欽榮昨召開記者會宣示，最長不超過三年時間就能改建完畢，全案將牽動兩處市場改建及華光特四、特五公宅興建，市府預計將投資總經費約一百億元。

林欽榮表示，華光特區基地總面積達○．八九公頃，足以容納南門市場改建所需的○．三九公頃、東門市場改建所需的○．一六公頃。南門市場中繼市場預計今年八月動工，攤商明年十一月遷入中繼站，最慢一一一年十一月遷回新建大樓；東門市場也規劃同步啟動，雖無確切期程，也規劃於一一一年遷回原址。

攤商明年11月開始遷入

都更處提到，東門市場、南門市場周邊五百公尺有將近五十六處都更基地。林欽榮補充，因為公辦都更完成後將會有華光特四、特五的八百戶公宅，以及東門市場上方一百戶公宅，將優先釋出給周邊民辦都更基地做都更中繼宅，另外還會有辦公室、托嬰、 長照等社福設施。

不超過三年將改建完畢

新工處報告，南門市場改建規劃興建十三樓建築物，地下二樓至二樓是南門市場，三樓至十三樓為一般辦公室跟機關辦公室，預計一○九年七月開工，並於一一一年十一月市場遷回。而東門市場改建則是低樓層做市場使用、中樓層做辦公室使用及高樓層做公宅使用。

華光社區過去也有因為華光拆遷案安置問題，林欽榮表示，市府將會保留六十至一百戶，透過「台北市社會住宅出租辦法」優先安置華光居民。