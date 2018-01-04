〈台北都會〉基隆關、食藥署聯合查驗通關 2小時變20分鐘

2018-01-04

開櫃等費用 年省約2千萬

〔記者林欣漢／基隆報導〕衛生福利部食品藥物管理署基隆港辦事處與關務署基隆關合署辦公，昨天舉行揭牌儀式；財政部表示，合署辦公可簡化報關流程，避免重複開櫃查驗，若以一年查驗三萬六千只貨櫃估算，每只貨櫃以往查驗需兩小時，將來平均可縮短一百分鐘，等於每年省下二千五百天的通關時間、減少開櫃成本等費用二千萬元。

基隆關、食藥署指出，邊境管理機關各有專業的職責，資訊系統各自獨立而無法共享，導致行政效能無法最佳整合化，且人工搬運費力、費時，要先吊櫃至查驗區，人工開櫃搬卸貨物後，等查驗完再裝回貨櫃提領出站，很不便捷。

食藥署基隆港辦事處即日起進駐關務署基隆關海關大樓合署辦公，雙方建立「協同邊境管理」合作平台，縮短橫向聯繫時間，並整合大數據風險因子等資訊，使用Ｘ光、雲端圖資多元複核等新措施，開櫃、查驗、取樣一次完成，增進通關作業的效率。

衛生福利部長陳時中、財政部政務次長蘇建榮表示，邊境檢查是把關食品、藥品及毒品的重要關口，食藥署與基隆關啟動合作模式，提高查驗效率且便民有感，創造多贏局面，未來將與各國邊境執法機構洽簽合作，建立進出口資料庫，並持續執行源頭管理，針對進口產品嚴格把關。