〈台北都會〉金包里文教溫泉會館案 金山反對

2018-01-04

〔記者林欣漢、何玉華／綜合報導〕基隆市政府有意開發位於新北市金山區環金路旁的基隆市有土地，擬規劃為「金包里文教溫泉會館」，日前舉辦公聽會時，金山區的民代、居民多表反對，認為沒有發展性且影響交通，甚至要求基隆市政府將土地移交給新北市政府管理，場面尷尬；對此，基隆市政府表示，開發案仍在規劃評估階段；新北市政府說，尊重地方民意。

基隆市在金山區共有二十多筆市有地，其中在五福段三十五地號的環金路旁的八筆土地上，有豐沛溫泉水源，與附近的公共溫泉浴室同屬酸性硫磺鹽泉，經過十多年的都市計畫冗長程序，今年終於變更為教育休閒專用區，基隆市政府初步規劃促參委外，想要BOT打造「金包里文教溫泉會館」。

但因部分土地與金山的龜子山遺址重疊，依法要先辦理考古試掘，確定地底下是否有古物遺址，市府文化局已委外發包，目前正在試掘，預計今年二月完成，日前先辦理公聽會。

沒幫助只怕更塞 地方民意一面倒

新北市議員周雅玲服務處主任林三吉反映說，多數的金山區民眾都反對開發成溫泉會館，希望能有就業性、投資性的設施進來投資；徐姓居民說，看不出基隆市的溫泉會館開發案對地方有何實質幫助；李姓居民甚至表示，基隆市政府應考慮將土地移交給新北市政府或金山公所代為開發。

金山區公所農經課長郭東陽說，這塊基地位於出入金山區的交會口，交通流量很大，擔心基隆市的開發案會讓交通更壅塞；新北市溫泉觀光協會理事長李建才表示，前台北縣長周錫瑋曾提議金山周邊可發展「溫泉醫療園區」，可納入未來發展構想。

基市開發市有地 將彙整地方意見

基隆市政府表示，這塊教育休閒專用區土地面積約一公頃多，初步規劃一半作為文教會館，另一半是商業用地及旅宿，並非只有開發溫泉會館，仍會以公益性結合在地特色及資源為主，調降營利性商業行為，將彙整地方意見做為未來規劃的參考，並與新北市政府討論。

新北市政府觀光旅遊局長陳國君表示，開發案攸關金山區未來發展，多討論是好事，市府尊重公所意見；金山區長陳國欽說，若基隆市政府願意把土地移撥給新北市政府，公所樂於協助管理，但該處地段很好，又是自湧溫泉，基隆市政府不可能放棄。