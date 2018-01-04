〈北部〉《台灣女人的「後頭厝」》礁溪協天廟漢白玉關夫人 6日晉座

2018-01-04

號召千人牽緞帶護送入殿

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕礁溪鄉協天廟供奉全國首座關夫人像的「夫人殿」，六日至十五日將舉辦系列神像入廟活動。六日下午兩點，廟方號召千名信眾手牽紅絲帶，一起將兩噸重的關夫人玉像「晉座入殿」；聖祖殿興建委員會執行長江永和說，「夫人殿」是全台灣女人的「後頭厝」，女人的秘密心事，都可以向關夫人請教解惑。

礁溪鄉協天廟是國內著名奉祀關公的廟宇，建於清嘉慶九年（一八○四年），已有兩百多年歷史，初期只有茅屋三間；咸豐七年（一八五七年）改為土牆瓦頂，並增建東西廂房及護廊，供香客休憩；同治六年（一八六七年），鎮臺使提督劉明燈巡察噶瑪蘭廳，表請勅建「協天廟」。

協天廟斥資上億元興建供奉關公父母與先祖的「聖祖殿」以及供奉關公夫人胡玥的「夫人殿」；其中，用緬甸漢白玉製成的關夫人像就耗資五百萬元，重達兩噸。廟方六日將舉行關夫人像「晉座入殿」儀式，十二日在中冠大飯店舉辦關夫人學術研討會，十三日祈安遶境。

協天廟主任委員吳朝煌說，六日將在活動車台綁上六至八條紅緞帶，邀請千名信眾手握緞帶，合力把關夫人像從三十公尺長的軌道護送入殿，象徵地方團結，表達對神明的禮敬。

女信眾吐露心事祈求解惑

江永和表示，兩噸重的夫人像要請進廟並不容易，所以號召千名信眾來「晉座」，坊間相傳關夫人醫術精湛，信眾入廟可祈求平安健康，女人不敢向丈夫講的心事，也可以問關夫人解惑，是全台灣女人的「後頭厝」。