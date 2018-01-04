〈北部〉日奔波百公里 熱血籃球教練助偏鄉童

2018-01-04

孫茂竣白天賣麵 下午教打球

〔記者花孟璟／花蓮報導〕白天在鳳林鎮賣牛肉麵，下午到離家五十公里遠的秀林國中當籃球教練，雖然微薄的薪水不夠油錢，還得自掏腰包給孩子買球衣球鞋，但廿五歲的熱血教練孫茂竣不以為苦，他所指導的秀林國中籃球隊這學期獲縣賽第四名，他說，心中有小小的使命感，希望陪伴偏鄉的孩子長大，幫助他們追求夢想。

孫茂峻老家在花蓮鳳林鎮，爸爸在林榮開牛肉麵店養大三個小孩，身為老大的他從小熱愛籃球，求學階段都是籃球校隊一員，就讀嘉南藥理大學時也打過大專籃球聯賽，役畢回鄉後受學長之託，到秀林國中教孩子打球。

引導陪伴弱勢生 建立自信心

他說，起初他只想把打球的快樂和孩子分享，很快就發現，這裡的學生普遍為隔代、貧困弱勢子女，缺乏引導及陪伴，他「用爸爸媽媽的角度」去關心小朋友，有些孩子會反抗，他從挫折中和孩子磨耐心，相互「鬥智」，從互動中建立信任感。

為此他說服父母，讓他每天下午到學校指導籃球，晚上住學校宿舍，「小孩子有問題隨時能找到他」，也把深夜在外頭遊蕩的孩子拎回家。

他說，曾有孩子一開始目中無人，他讓孩子擔任籃球隊長，教他「當大家的楷模」，經過一年，孩子長大了，懂得尊重別人，也會打招呼、虛心學習，進步很多！他覺得，這就是「當教練最幸福的事」。

雖然學校外聘教練薪水不多，甚至不夠他每天從鳳林、秀林來回的油錢，而且每隔一段時間，就會有球員跑來說：「教練我鞋子壞了」，他總是想辦法找錢、或自掏腰包買球鞋球衣。他說，小時候家裡苦過，他對這群孩子有使命感，別人笑他笨，但他覺得「就是笨才會願意做這樣的事」，希望陪伴孩子追求「長大進SBL打球的夢」。