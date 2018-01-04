〈北部〉《竹縣議員選區未調整》預估竹北增1席 新豐減1席

2018-01-04

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣議員年底改選，竹北市為一個選舉區，有市民認為若以高速公路為界劃分，東區人口略多於西區，目前八席議員（不含當選立委的林為洲和辭職的高偉凱 ）僅兩席住東區，似乎有些失衡，但若以鐵路為界，西區的議員只有一席。

新竹縣選舉委員會總幹事吳聲祺表示，根據中選會公告，新竹縣議員選舉區仍為十三個選區，沒有調整；不過依目前人口數預估，竹北將增加一席為十一人，新豐減少一席為三人。

有市民說，竹北市有十八萬人口，高速公路以東的東區，人口可能將近十萬，略多於高速公路以西的西區，但現任八席議員只有兩席住在東區，按比例似乎較缺乏代言人。

但有市民反駁，若是以鐵路為界，以西的議員只有一席，應該是鐵路以西比較吃虧！也有市民表示，東區的高鐵特定區或是台科大、縣治二期等區段徵收，屬於較晚開發的新興都會，大多是後來遷入的科技人，應該要鼓勵有志青年多參與政治。

多名現任議員強調，鄉親的大小事都應該協助關注，不會有東、西區的差別。吳聲祺表示，議員選舉區調整，由中選會斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額，在任期屆滿一年前發布，所以要等到二○二二年再做檢討，屆時或許竹北市選舉區有可能調整。