〈北部〉水墨畫思亡母 詹亦仙獲全國美術賽特優

2018-01-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕「透過畫畫，感覺媽媽就在身邊般，那是我思念媽媽的方式」新竹市建華國中美術班學生詹亦仙在全國學生美術比賽獲國中組水墨類特優，畫作「亡。絕」述說對母親的不捨與思念，令人動容。

母親是她繪畫的啟蒙師

詹亦仙喜歡畫畫，每當拿起畫筆，總是充滿自信，母親是她繪畫的啟蒙導師，從她四歲起就牽著她小小的手，在畫紙上塗鴨及勾勒世界的美好，當詹亦仙畫得很累想放棄時，都是媽媽的鼓勵、肯定，才讓她繼續畫到現在。

詹亦仙是單親家庭的孩子，與媽媽相依為命，不料數月前媽媽因癌症病逝。詹亦仙說，畫參賽作品時，媽媽已病倒在床，後來媽媽過世了，她雖悲慟，但沒有忘記媽媽的期許，要完成這幅畫，畫畫時感覺媽媽陪著她一樣，也透過畫筆抒發對母親的思念。

詹亦仙將參賽畫作命名為「亡。絕」，以伯勞群鳥受困網中，拚命掙脫求生構圖，表達內心的悲痛。

與天上媽媽分享這份榮耀

「希望媽媽在天上看到她的獲獎能感到開心」詹亦仙說，得知獲獎時，第一個想法就是和天上的媽媽分享，並立志堅持繪畫之路，希望成為媽媽的驕傲。

此外，建華國中美術班另一名學生邱宇婕，也獲全國學生美術比賽國中組西畫類特優，得獎畫作「昔日風華」描繪淡水夕陽海景與桌上靜物，細膩的筆法獲得評審青睞。

新竹市政府教育處表示，全國學生美術比賽每類最多二名特優，建華國中同時有兩名學生獲特優，非常不容易。