〈北部〉生育津貼縮水 苗縣新生兒創10年新低

2018-01-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣新生兒人數創十年新低！苗栗縣政府民政處統計，縣內去年出生人數僅有三千八百四十四人，創下十年來最低紀錄，更首度低於四千人；民政處表示，出生人數的下降與生育津貼減少有其相關性。

劉政鴻任內最高3萬4 爆發財政危機

民政處表示，苗縣生育津貼於前縣長劉政鴻任內時，每胎發放三萬四千元，後因爆發財務危機，舉債過高，被審計單位糾正，一○四年七月一日降低到兩萬元，後又於一○五年七月一日將生育津貼降到六千六百元，相較少於鄰近縣市如台中市一萬元、新竹縣市都發放一萬五千元。

目前僅6千6 為鄰近縣市補助最少

而苗栗縣新生兒人數，也從一○四年的五千七百五十六人，一○五年的四千七百五十六人，到一○六年跌破四千人，僅有三千八百四十四人，甚至比死亡人數四千九百七十一低了超過一千人，人口自然增加數「亮紅燈」。

民政處：財政中央控管 提高補助有困難

民政處表示，根據資料顯示，縣內新生兒出生人數在生育津貼降低後大幅度減少，之前曾有議員提案希望提高至一萬元，但目前縣府財政受中央控管，要提供實質補助難度甚高。

對此，縣府秘書長陳斌山表示，出生人數下降，與生育津貼下降、人口外流等因素有關，目前縣府財政較艱鉅，縣府會先朝改善財政狀況努力，待財政轉好後，才有餘力發放生育津貼等非法定社會補助。

另外，苗栗縣人口遷出狀況也逐年增加，一○四年起人口遷出大於遷入數，共遷出四千一百一十九人，一○五年攀升至七千三百九十人，一○六年則為四千兩百五十五人，同樣不容樂觀。

工商發展處：創造就業機會 留住年輕人

縣府工商發展處則說，縣長徐耀昌上任後積極招商，引進投資提供鄉親工作機會，迄今已經創造超過一萬個工作機會，期盼讓年輕人能夠在家鄉安居樂業、養兒育女。