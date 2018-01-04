〈北部〉郵輪載2千客 花蓮一日暢遊

2018-01-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕九萬噸的千禧號國際郵輪昨抵花蓮港，二千一百六十名旅客分別前往太魯閣等地旅遊，花蓮港務分公司港務長李順益說，千禧號是今年首艘靠泊花蓮港的郵輪，受國際郵輪大型化影響，後續還有五艘重達九萬噸郵輪申請停靠，估計整年度的總遊客數可望破三萬人次，較去年成長約一萬人。

隸屬全球第二大遊輪集團「皇家加勒比郵輪」旗下的千禧號，為馬爾他籍，總噸位達九萬零九百六十三噸，船長二百九十四公尺，昨早抵達花蓮港後，船上逾二千名以歐美人士居多的旅客，轉乘遊覽車到太魯閣、慶修院等景點觀光，約晚上八時離港轉往基隆。

花蓮港務分公司為迎接千禧號，在碼頭邊安排原住民歌舞團熱情相迎，現場歡樂的歌舞聲頓時吸引上千名遊客在船上同歡共舞；下月三日還將有另一艘國際郵輪歌詩達新浪漫號抵達花蓮，預計帶來千名觀光人潮。

花蓮港務分公司過去曾多次在國際觀光會議上，以花蓮稀有景點攬客，一○四年吸引十八艘次國際豪華郵輪靠泊花蓮港，提升花蓮國際觀光地位。

李順益說，近年申請靠泊花蓮港的國際郵輪數雖縮減，但噸數愈來愈大，載客數激增，遊客數並未因航次減少而明顯遞減，高端級郵輪的靠泊數也增加。

他強調，一○五年十二艘次國際觀光郵輪靠泊花蓮港，總遊客數二萬八千人次、一○六年九艘次，遊客二萬三千人次，今年至今重達九萬噸的郵輪就多達六艘，預估遊客總數可上升至三萬三千人次。