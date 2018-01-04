〈北部〉溫泉泳池休4月惹怨 礁溪公所：2週內重開

2018-01-04

救生員不足 泳池破損漏水

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉溫泉游泳池因救生員不足，加上管線老舊破裂、泳池破損漏水，溫泉水嚴重流失，礁溪鄉公所公告自元旦起休池四個月改善，卻引發泳客反彈，抨擊公所擺爛，無心經營。由於冬天休池衝擊較大，鄉公所考量泳客權益，決定兩週內重新開放，整修工程延至夏日進行。

礁溪鄉溫泉游泳池是國內少見的公立溫泉泳池，冬季泳客約有四百人、夏日三百人，全票一百元、半票五十元。不過，泳池近來問題頻傳，去年九月受颱風影響，周邊排水出現問題，造成附近大淹水，泳池封閉兩天。

近幾個月，泳池又因池底及池邊裂縫，老舊管線破裂等問題，溫泉水不斷外流，導致使用量超過核許標準，遭縣府開罰兩萬元。另外，四名救生員有兩人兼職、兩人不符國家救生員資格，調查後在去年底解職，在無法立即找到救生員下，公所公告自元旦起休池四個月，一併辦理整修工程。

泳客怒批失職並發動連署

並發動連署此舉引發泳客反彈，批評公所失職，遲遲不根治泳池問題，現在是冬天，溫水泳池對泳客很重要，休池嚴重影響民眾權益，泳客並發動連署，要求公所開放；七十歲黃姓泳客說，礁溪游泳池常常有封閉狀況，水溫也不夠高，公所連游泳池都管不好，根本沒有用心經營。

礁溪鄉公所表示，對於反彈的聲音，公所很重視，也了解到泳客需要，已積極在找救生員，預計兩週內就可重新開放，夏日泳客對溫泉泳池的需求性較低，屆時再進行整修工程。