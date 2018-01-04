〈北部〉修復費高 苗栗新港大橋光雕「不復明」

2018-01-04

橋體只有LED燈具 未裝路燈

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣新港大橋是高鐵特定區重要聯外橋樑，目前也肩負鄰近北勢大橋改建工程車流分散任務，但新港大橋建橋之初，考量不影響LED燈具亮彩，橋體沒有裝設路燈，如今LED燈具不亮超過一年，上橋後黑漆漆，民怨影響夜間行車安全。苗栗縣政府水利處表示，因縣府財政困難，已無橋樑LED亮化經費，短時間不會再修繕啟用；工務處則表示，會派員前往了解，設法改善夜間照明狀況。

逾一年不亮 影響行車安全

新港大橋開通九年多，銜接苗栗市與後龍鎮，也是苗栗高鐵特定區聯外要道，橋樑外觀設計融入高鐵列車奔馳意象，設計卅五公尺高的鮮紅軛型結構橋塔，並設有LED全彩燈飾，讓新港大橋入夜後繽紛色彩。

不過，新港大橋亮化設備，前年九月被梅姬颱風過後，即不再點亮，但橋面沒有設置路燈，少了LED光亮，橋面入夜後黑漆漆，不像新東大橋雖然也已無夜間LED亮化，但仍有路燈照明。

因公路總局苗栗工務段，正進行鄰近的北勢大橋改建工程，新港大橋也為替代橋樑，也肩負分散車流任務，用路人抱怨影響夜間行車安全。

水利處：受損嚴重 修復需500萬

水利處城鄉發展科長何明龍表示，新港大橋夜間LED亮化設備的電線、燈具與電路系統受損嚴重，修復需五百萬元，維修費用龐大，水利處考量節能減碳及財政問題，短時間內，已不再點亮。

工務處：將設法改善照明

工務處養護科長黃哲君表示，新港大橋於設計之初，考量不影響橋樑主體LED亮彩，僅在橋兩端設有路燈，若要後續增設路燈，線路的設計與隱藏，需要克服，會派員前往了解，研究相關方式，設法改善夜間照明狀況。