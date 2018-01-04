〈北部〉車輛行車事故鑑定會 揭牌

2018-01-04

肇事日起算6月內 民眾可自費申請

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府「車輛行車事故鑑定會」昨揭牌，市長鄭文燦出席表示，民眾若有車禍糾紛，除了參考警方「初步分析研判表」，也可於肇事日起算六個月內自費三千元申請鑑定，進入司法訟訴中的案件也可聲請囑託鑑定，「車輛行車事故鑑定會」為獨立的二級機關，設有十名鑑定委員，每次需有六名委員出席才能進行案件鑑定。

鄭文燦說，精省前的台灣省政府交通處在桃園設有「桃園車輛行車事故鑑定會」，精省後將業務移轉至公路總局，桃園於二○一四年十二月廿五日升格直轄市，依規定肇事鑑定業務必須移轉市府，交通局於二○一六年元旦起增設「肇事鑑定科」，辦理車禍案件的肇責鑑定工作，今年元旦又將「肇事鑑定科」擴增為「車輛行車事故鑑定會」，人員也從四人增至五人。

市府獨立二級機關 鑑定結果只供參

交通局長劉慶豐說，「肇事鑑定科」成立後，民眾對鑑定結果有意見，還可向公路總局申請覆議，但從今年起覆議案件就移轉給交通局處理，由於「肇事鑑定科」並非獨立機關，仍須由交通局發文，若「肇事鑑定科」持續負責鑑定業務，會讓民眾覺得案件初議、覆議都是交通局，有球員兼裁判之嫌，因此成立獨立的「車輛行車事故鑑定會」，讓鑑定業務更為超然。

劉慶豐說，車鑑會仍屬於一般行政機關，鑑定意見書只提供當事人或司法機關審理案件參考，若當事人無法達成共識，仍須透過司法機關的判定，才有強制效果。