〈北部〉光電屋頂補助 每案最高99萬元

2018-01-04

有條件放寬舊違建屋頂設置

〔記者陳昀／桃園報導〕推動再生能源發展，市府經濟發展局補助民眾在合法建物建置屋頂太陽光電設施，今年將補助經費擴編為二千五百萬元，每案補助金額上限從五十一萬提高至九十九萬元，市長鄭文燦昨天於市政會議中表示，若申請踴躍，會增加補助經費；另，都市發展局去年十月修訂「桃園市違章建築處理要點」，有條件開放舊違章建築的屋頂、露台設置太陽光電發電系統，近期將研議再放寬限制，待中央方案成熟後一併推動。

經濟發展局從二○一五年起推動「設置太陽光電發電系統實施計畫」，三年來補助裝設一○三件，估計年發電量為六七二萬度，可供應一千八百戶家庭的年用電量，今年將經費擴大編列為二千五百萬元，並提高補助金額上限，光前天與昨天就已受理八十多件申請案，受理申請時間至八月卅一日。

經發局公用事業科長江信潔指出，只要是合法建物，無論一般民眾、團體或公司都能申請補助，一般家戶裝置容量約卅瓩，最高可補助到卅萬元；工廠等裝置容量達一、二百瓩的單位，最高可補助到九十九萬元，經發局會按送件順序審核、提撥補助，但申請人必須於今年底前完成裝設，確定運作後才會給予補助，否則就取消資格。

擬解除興建日期、設置比例

而在違建屋頂部分，依現行「桃園市違章建築處理要點」，一九九六年八月十五日以前興建的舊違建，屋頂若設置太陽光電得免請領雜項執照，但設置面積比例須超過五成。

都市發展局代理局長盧維屏指出，市府擬將興建日期、設置比例限制都解除，以鼓勵小型家戶響應綠能，但他強調，建物本身仍須合法、屋頂光電設施的高度不得超過四．五公尺，且屋頂違章必須「四面無壁體」，也就是鐵皮屋頂只能防漏、遮陽，不能作為居室。

盧維屏表示，市府會先訂出相關規範，待中央「既存合法建物屋頂違章設置太陽光電方案」確定執行機制後，就能開始推動，並朝放寬、鼓勵的態度處理，提高實施效率。