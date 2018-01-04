〈中部〉對抗流感 衛局急發17萬個口罩

2018-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕全國進入流感流行期，桃園市「類流感門急診」上週突破一萬人次就診，由於上個月有十一起校園呼吸道群聚感染，衛生局昨天緊急發放了十七萬個口罩給各國中小及幼兒園，也提醒家長務必注意學童的健康狀態。

衛生局指出，自從去年底耶誕節過後，流感疫情就持續升溫，前三週類流感就診人次分別為六四六六、八二九五及一萬一○九六人次，有鑑於學校、幼兒園人口聚集，學生也因為活動或遊戲必須長時間接觸，容易傳播呼吸道傳染病，因此發放十萬個外科口罩、七萬個兒童口罩給桃園市的國中小及幼兒園學生，也提醒教職員若發現學生有感冒症狀，務必得戴上口罩並就醫，待痊癒再回學校上班上課。

衛生局說明，各校若口罩用罄，可再向各區衛生所領取，也提醒教室等活動空間要保持通風，並以稀釋漂白水定期消毒環境，降低感染風險。

衛生局提醒民眾，若出現呼吸困難、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應把握治療黃金期就醫。另，符合資格者即日起至三月卅一日止，可到三三九家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所就醫，如果是家人或同事、同學有類流感發病者，只需告知醫師症狀、疾病史及相關接觸史，無須快篩即可依規定使用疫苗，相關疑問可電洽衛生局防疫專線：0800-033-355。