〈中部〉年底議員選舉 國民黨︰現任優先 民進黨︰提名過半

2018-01-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年是大選年，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛昨天表示，市議員選舉原則上以現任優先提名，評估現任者提名後還有七、八席空間，將以年輕世代候選人為優先考量；民進黨方面將提名議會席次過半的卅二人，以現有的廿席為基準，增加各選區的提名數。而最微妙的是大溪選區，由於席次將由三席縮減為兩席，不僅兩黨態度微妙，現任議員的意見更是南轅北轍。

大溪選區包括復興、大溪兩區，現任三席議員分別是民進黨陳治文，國民黨楊朝偉、李柏坊。陳治文、李柏坊都主張黨內開放參選；陳治文認為，這可讓市長鄭文燦的連任選局更有彈性空間，李柏坊認為黨內初選會破壞和諧；楊朝偉則主張以民調對決提名一人，這可以兼顧市長候選人的選情；在大溪活動頻頻的民進黨參選人江慶人也主張黨內初選。

對於大溪選區的提名策略，楊敏盛強調尊重現任黨籍議員意見；民進黨市黨部主委呂林小鳳說，這得看國民黨狀況而定，如果國民黨提名兩席，民進黨一定會跟進，總不能僅提名一人挨打。

楊敏盛指出，年底的區域議員選舉提名，桃園區將採現有席次加一人、中壢區加兩人，觀音區、新屋區都會提名，八德區以往黃國園有兩席議員空間，因此也會提名兩人，整體而言，現任的廿九名議員將優先提名。

呂林小鳳表示，民進黨規劃桃園、中壢採原有席次各增加提名兩人，八德、觀音、平鎮、龍潭、新屋、平地原住民、山地原住民會各加一人，蘆竹、龜山、大園、楊梅維持現有席次提名。

下屆桃園市議員選舉，包含區域、平地原住民、山地原住民都可望各增加一席，區域部分，桃園、中壢各加一席，大溪選區將少一席，議會總席次增為六十三席。