〈中部〉天冷催花開 角板山行館梅花季來了

2018-01-04

13至21日活動接力登場

〔記者李容萍／復興報導〕梅花、梅花，越冷越開花！復興區角板山公園內種有兩百多株卅年以上的梅樹，是北台灣的大型梅園之一，近日寒流一波波襲來，雪白的梅花陸續綻放，更散發陣陣香氣，市府觀光旅遊局十三日至廿一日舉辦「角板山行館梅花季」，規劃藝術裝置、草地遊戲、文化展演及樂趣野餐等活動，園區打造的無障礙旅遊環境也全數完工。

觀光旅遊局長楊勝評表示，角板山公園的地理位置絕佳、占地寬廣平坦，是故總統蔣介石的行館所在，每年十月卅日蔣介石為了避壽都會來此度假，因他與夫人蔣宋美齡都喜愛梅花，公園內陸續栽種了兩百多株能賞花聞香的梅樹，此後故總統蔣經國將此處稱為「梅臺」，守喪期間撰文「梅臺思親」表達對父親的思念。

楊勝評說，在前幾波冷氣團的威力下，角板山公園的梅花已陸續開花，早開的梅花在枝頭點綴綻放，散發出陣陣香氣，令人聞之神清氣爽，估計再過一星期花況會更熱鬧，從十三日至廿一日展開的梅花季系列活動，歡迎民眾前來賞梅、玩遊戲、野餐。

楊勝評也說，以往到角板山公園繞湖賞景只能單線來回，總未能盡興，為給遊客更多賞景的方位，以及營造全區無障礙空間，去年已完成串聯全區無障礙步道兩公里，而從生態池延伸到樟腦特展館的無障礙步道近日也將完工，方便長者、幼兒。

順道還可遊樟腦特展館

來到角板山除了賞梅，也可參觀角板山行館，館內展出蔣介石生前文物、舊照片、紀錄片等，還可一遊樟腦特展館，館內展示昔日採樟、製樟的技術；另外，角板山戰備隧道內的軍演３Ｄ實境及北橫開闢史的展示，更訴說著五十年來的動盪與開創史，秘徑步道上的保育類動物公仔兵團個個逗趣的在此戍守著，也表現守護山林原野的情懷。