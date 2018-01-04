〈中部〉翻轉教學 2師獲教部創新教學獎

2018-01-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕英語課引進學生熟悉的手機APP、競賽遊戲，還編演英語話劇、電影配音等，新民高中英文教師鍾佩真與張庭蓉翻轉教學，開發學習興趣，獲教育部創新教學獎銀質獎及優選。

鍾佩真與張庭蓉教學多年，發現學生大多僅將英文科視為考科，只為考試而學，忽略英文生活化的運用與學習，各自在教學上積極引進創意，盼教學生「重新認識英文」。

其中鍾佩真觀察學生普遍對背單字感覺枯燥、單調，往往背誦效果差，因時下學生愛滑手機，乾脆在課堂上引進背單字APP，再融入競賽遊戲，讓學生上課多了時代感及挑戰，果然提升學習興趣。

此外，曾參加話劇社的鍾佩真考量演戲有助於語言運用，從高二起帶著學生編寫英語小劇本、演話劇，甚至全校公演，雖然要花比平常只讀課本更多的時間，但從登台的成就感中，讓學生自然而然嘗試聽、說、讀、寫。

她上英文課甚至會引進心智圖，讓學生聯想學習，更鼓勵思辨，多元上課方式備受學生好評，在教育部高中「教學工作創新教學獎」評選中，獲銀質獎肯定。

至於張庭蓉則是想到學生沒有不愛唱英語歌，把熱門電影及歌曲融入課程，包括讓學生自選歌曲介紹，利用所選的歌曲，進行改編短劇或傳唱等創作表演，甚至選電影片段，讓學生自行配音或改編表演等。

充滿動態的學習型態，不少學生起初均感到有難度，但隨著遊戲或表演的引導，學生變得樂在其中，更達到學習成效，也獲獎項優選肯定。

兩名老師都說，既然是語言，就要學到能活用，未來還會繼續想新點子，幫助學生愛上英語。