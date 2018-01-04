〈中部〉「24年迷途羔羊」 戶所助恢復原民身分

2018-01-04

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區一名媽媽是原住民布農族的柯大川，當年媽媽因嫁給平地人的爸爸喪失原住民身分，後來媽媽、爸爸相繼過世，由阿姨扶養，發現阿姨、舅舅都是原住民，為何自己不是？但因年紀小，將此疑惑藏在心中，但每次回部落族人都說他是「迷途的羔羊」，上月在霧峰戶政事務所協助下，整理相關戶籍資料及親屬切結證明文件，主動函請原住民族委員會個案釋示，終於取得原住民身分，成為新年最好的禮物。

今年廿四歲的柯大川說，媽媽是原住民布農族，民國七十三年嫁給平地人的爸爸後，因法令規定喪失原住民身分，媽媽民國九十三年自己念小二時過世，爸爸也在高一時往生，因阿公阿嬤都在中國，舉目無親下，由阿姨、舅舅扶養。

柯大川說，隨著年紀逐漸增長，開始懷疑為何阿姨、舅舅都是原住民，自己卻不是？每次回到部落族人也都問他，為何還沒取得原住民身分？還說自己是迷途羔羊，上月終於鼓起勇氣到霧峰戶政事務所詢問，「如何取得原住民身分？」但戶政人員一查，發現困難重重，原以為沒有希望，沒想到戶政人員熱心協助，上月底終於取得原住民身分，「真的很意外、驚喜」，很感謝戶政所人員的協助，並稱讚是新年最好的禮物。

霧峰戶政事務所主任洪美汝說，柯男外表看起來就有原住民血統，不過查詢後卻發現，柯母因健康欠佳，直到過世前，都沒在「原住民身分法」民國九十年一月一日施行前提出回復原住民身分，因此喪失原住民身分。

洪美汝說，依法令柯男無法取得原住民身分，但為完成他的心願，整理柯母相關戶籍資料及當年醫院就醫證明文件，主動函請原民會個案釋示，期間秘書林淑美等人持續與原民會聯繫溝通，最後決定由柯男的舅舅切結，柯男媽媽當年因病無法提出回復原住民身分申請，終於在上月廿一日讓他正式取得原住民身分，完成多年的心願。