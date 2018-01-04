〈中部〉潭子潭水亭新主委改革 調動人事引反彈

2018-01-04

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區重要的信仰中心潭水亭，去年首次以擲筊方式由觀音媽欽點主委，不料，新任主委蔡瑞忠走馬上任後，大刀闊斧進行人事調動及革新，引來爭議及反彈，廟方會計鄭湘玲被調任清潔人員，因主委未事先協商徵詢其意見，揚言向勞工局投訴；蔡瑞忠表示，改革難免有陣痛期，未事先與員工協商即宣布調動，是他不了解法令，會設法協商。

潭水亭去年首次以擲筊方式，由觀音媽欽點主委，結果由潭陽里委員蔡瑞忠脫穎而出，成為新任主委，並於今年元旦走馬上任。

民眾向本報投訴指出，蔡瑞忠「凍蒜」主委，還未就任就急著查帳，上任首日並宣布，將具有十多年經歷的會計鄭湘玲與負責清潔工作的林秀鳳對調，同時調動誦經團志工職務，宣布廟裡的廚房不開伙，不給志工吃午餐。

民眾說，誦經團等志工都是老菩薩，每天到廟裡義務誦經或幫忙摺蓮花供廟方販售，有時在廟裡用餐，青菜也都是信眾等自己帶來居多，花不了多少錢，會計人員沒有犯錯就被更換，批評新任主委「霸道」失人和，一上任就搞得廟方雞飛狗跳，人心惶惶；不過，記者詢問廟方志工，有人則認為新任主委「有魄力」，勇於改革。

蔡瑞忠表示，上任前要求對帳，並非查帳，主要是想建立制度，清楚交接；人事調動是因上任前即接獲許多投訴及風聲才進行調整，不諱言會計很重要，才想用自己信得過的人，將協商解決，廟裡員工八人，一年一聘，未來將改由委員會考核發給年終獎金，適不適任也由委員會決定。

蔡瑞忠指出，廟方經費來自十方大眾，以往也不供餐，只有重要節慶才煮食供志工及信眾食用，因平時只有固定少部分人在用餐，雖然花費不多，但資源不應只給少數人享用，因此才取消，強調改革難免有陣痛期，但多數給予肯定。