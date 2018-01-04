〈中部〉反空污預算遭擱置 綠批藍視若無睹

2018-01-04

國民黨回應 可動支去年度額度

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年總預算未完成審查，市議會民進黨團三日表示，補助燃油鍋爐汰換及設置太陽光電發電系統兩項改善空污計畫，自元旦起必須喊停，國民黨之前表現出關心空污議題，卻對這兩筆預算遭擱置視若無睹。國民黨團則回應，去年經發局編列相關預算，屬於延續性的計畫，今年可動支去年度額度。

民進黨團總召李天生表示，環保局「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」、經發局「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」兩項預算，均因總預算案未完成審查而擱置。其中，燃油鍋爐排放廢氣屬固定污染源，汰換為天然氣鍋爐後，可立即減少九十九％排放粒狀污染物，自從一○四年開始補助企業汰換，截至去年底，全市有一百廿六家業者申請補助，四十七家完成改用燃氣鍋爐。

李天生又指出，「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」去年之前預算均編列在經發局，因成效良好，今年起擴大辦理，以三千萬元額度改為編列於環保局，如今隨著總預算擱置，無法按去年額度暫行動支，勢必影響業者汰換意願，減緩改善空氣品質的速度，最終受害的，將是無辜市民的身體健康。

議員謝志忠、賴佳微、劉淑蘭等人也說，市府推動公有房舍設置太陽光電發電系統、太陽能熱水器補助等措施，已有初步成效，今年配合中央「綠能屋頂全民參與行動方案」，編列五百多萬元經費，鼓勵民眾設置太陽能板發電，這是新興計畫，預算被擱置，綠能推廣速度勢必受影響。

國民黨團表示，經發局在去年度預算編列「補助民間設置太陽能熱水器及節能減碳設施」五百萬元，鼓勵企業使用天然氣取代燃料油或生煤，去年一至九月已補助十六家業者；今年汰換鍋爐預算是動用環保基金，仍由經發局執行，因此屬於延續性計畫，今年計畫可動支去年度額度。

國民黨團書記長李中指出，「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」預算僅五百七十萬元，比不上新聞局的「國際動漫博覽會」七百卅七萬元；「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」三千萬元，也比不上新聞局補助影視發展基金會及辦理台中電影節的五千萬元，原來市府是如此「重視」空污問題。