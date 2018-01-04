〈中部〉學術交流行銷台灣 投高團隊好優

2018-01-04

〔記者謝介裕／南投報導〕「愛台灣就把名字寫出來…」，國立南投高中學生受邀參加「日本櫻花科技計畫」活動，在「中國觀光客減少之化危機為轉機」專題交流過程中，特別出示台灣國旗，日方師生也大方在國旗上簽名，表達肯定台灣多元發展觀光，在彼此學術交流過程中，也透過創意成功達到行銷台灣目的。

「日本櫻花科技計畫」是以促進亞洲青年科技人才交流為目的，且結合產業、學界以及政府官方，南投高中透過徵選，選出一、二年級七名學生參加，為期十天活動所需的食宿、交通及機票費，都由日方承辦單位全額負擔。

明年再受邀 7生表現亮眼

南投高中校長巫春貴指出，參與該計畫的學校，日方每年都會輪動不重複，該校第一次參加便能再度受邀明年參與，學生表現難能可貴，昨也公開表揚這七名學生，堪稱是另類「台灣之光」。

發表專題 獲日校師生肯定

南投高中學生首先抵達日本東北大學交流，緊接著到仙台第一高校，並以「中國觀光客減少之化危機為轉機」、「台灣高齡化社會」與「數學的鑲嵌圖形」等三大主題，穿插中、英、日三國語言方式與該校師生探討。

在介紹台灣觀光景點時，也以溪頭妖怪村為例表示，因為求新求變，絲毫不受中國客減少影響，加上政府推出新南向政策後，日本、韓國、香港及東南亞觀光人數也日益增多，顯見已具成果，相信只要多元化發展，就算不看中國客臉色，台灣觀光發展也能更上一層樓，日方師生也紛紛在國旗上簽名，肯定南投高中學生精闢的論述與語言能力，雙方也約定明年再相會。