〈中部〉今年又暖冬 奧萬大山櫻花早開

2018-01-04

已連續兩年一月初就開花

〔記者陳鳳麗／南投報導〕山櫻花又提早報到了！南投縣信義、仁愛鄉的梅花才要綻放，仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的山櫻花在新年初已有多棵盛開，南投林管處表示，今年跟去年一樣是暖冬，使得山櫻花再度提早開花，原來預計一月中旬才會開花，月初已陸續綻放，下旬應該會是花況最好的時期。

氣候暖化已讓台灣連續兩年出現暖冬，也打亂植物的生理時鐘，以楓紅美景聞名的奧萬大，在去年十一月七日「立冬」節氣，楓葉變紅僅一成，且因去年十二月天氣不夠冷，楓葉染紅狀況也不如預期。

而今年元旦剛過，以前在一月下旬才會開花的山櫻花，隨著天氣暖化花期略往前移，近幾年在一月中旬即開始開花，去年與今年則繼續提早，今年元旦剛過就有多棵開花，單瓣粉紅花朵在藍天和陽光的映照下，顯得特別嬌嫩。

南投林管處表示，今年至今還是暖冬，因此山櫻花也跟去年一月一樣，提早開花，預估中旬花況就會有三成以上，而月底到二月初會是花況最盛的時期。這段期間是學生的寒假，父母正好可帶孩子來賞櫻花。

3種櫻花花期可能重疊

林管處也說，奧萬大有三種櫻花，過去都是接續開花，但今年或許也會因暖冬，出現兩種、甚至三種花期重疊情形。山櫻花之後開花的是深粉紅、重瓣的八重櫻，她的花期在二月初到二月底。

八重櫻之後登場的則是開白色花朵的霧社櫻，今年預估會在二月中旬開始開花，花期可持續到三月中旬，盛開時奧萬大將有一片雪白美景。而今年春節比較晚，在二月中旬開始的春節連假，遊客至少可看到八重櫻和霧社櫻開花景致。