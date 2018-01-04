〈中部〉洋香瓜「橘后」 太保青農種植成功

2018-01-04

〔記者林宜樟／太保報導〕嘉義縣太保市農會引進行政院農委會高雄區農業改良場研發的洋香瓜新品種「高雄二號—橘后」，經兩年試種觀察其植株強健、有抗白粉病特性，果肉澄紅香甜，外觀網紋明顯浮凸，昨天在青農蔡健中的果園舉行說明會，有屏東農民遠道前來觀摩，試吃時大讚「又甜又軟Ｑ」。

太保市農會總幹事黃麗貞說，國內溫室洋香瓜大多是日本進口的阿露斯品種，但易得白粉病，栽培管理難度高，農會推動精緻農業，吸引青農返鄉種植洋香瓜及小番茄，得知高雄農改場培育新品種「橘后」，輔導青農去年秋季種植，最近採收，成果極佳。

高雄農改場場長林景和表示，橘后的植株強健，適合春秋季栽培，果型渾圓飽滿，且具抗白粉病特性，可減少使用農藥二十到三十％，提升農產品安全性，有助推動農藥減半政策。

蔡健中說，橘后易照顧，收成率可達九成，每顆重量一．四到一．八公斤，甜度十四、五度，目前市價一顆二百五十到三百元，外觀漂亮，肉質佳，可當年節禮品。

林景和表示，洋香瓜若過早採收可能出現甜度低、肉質差的情形，過晚採收則有儲架壽命過短問題，建議農友確實記錄授粉日期來推算成熟日期，並配合結果節位兩枚葉片黃化的情形來判斷，橘后的春作約五十日前後，秋作約五十五日前後可採收，收成後於室溫靜置五到七日是最佳賞味時刻。