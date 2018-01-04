〈中部〉雲林定置網捕魚苗 垃圾碎片比魚多

2018-01-04

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林沿海進入魚苗捕撈季，許多漁民卻發現岸邊定置網攔下的垃圾碎片比魚苗多，林姓漁民指出，這幾年各單位發起淨灘，但只能將大型保麗龍或竹管等清走，海中漂流的垃圾碎片對海洋生態危害更甚，也造成漁民生計受損。

漁民說，冬季是鰻苗等魚苗洄游季節，也是漁民等待老天爺發放年終獎金時節，岸邊定置網攔下的垃圾卻比魚苗還多，不僅漁獲減少，也造成入網的魚苗存活率下降，政府近年雖常常舉辦淨灘，但未能從源頭做好管理，效果有限。

生態人士︰破壞海洋食物鏈

生態人士也指出，這些碎片極可能來自漁船或河流隨手丟棄的垃圾，經碰撞成為細小顆粒，鳥類及魚類可能誤食，累積在體內無法排出，最後造成消化道阻塞無法進食而死亡，成為海洋生態浩劫。

台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳表示，保麗龍等無法回收的物質，最後流入海洋都變成顆粒，成為阻斷海洋食物鏈的殺手，引發的後果不能不重視，尤其大型不易碎裂的廢棄物容易撿拾，這些細小的碎片卻很難收拾乾淨。

陳清圳表示，為避免破壞海洋食物鏈，政府有必要從源頭把關，能回收的材料務必回收再利用，不能回收的少用，如塑膠袋等儘量限用或不用，同時勸導牡蠣養殖業者，使用浮標以不易碎裂的材質取代，防止日後蚵棚報廢在海上漂流，成為沿海的生態殺手。