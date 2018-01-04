〈中部〉阿里山遊樂區中客減半 國旅緩和衝擊

2018-01-04

僅59.4萬人次 較前年少54萬人次

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕林務局嘉義林管處統計去年阿里山國家森林遊樂區的中國遊客五十九萬四千多人次，比前年少五十四萬多人次，形同腰斬，且是民國一○一年來首度低於百萬人次，大阿里山區旅遊業者轉靠國人及其他外籍遊客填補缺口，緩和衝擊。

國民旅遊增10.5萬人次

阿里山遊樂區去年遊客量一百七十四萬八千多人次，比前年少四十九萬九千多人次，主因中客團受其當局對我國採緊縮政策而減少，幸好國旅人數去年比前年增加十萬五千多人次，達一百一十萬四千多人次，且是連續兩年突破百萬大關，加上其他外籍遊客由前年的五萬多人次，去年增至七萬二千多人次，整體使業界還能承受。

去年外籍遊客不含中客的話，以泰國團占四成為最大宗，加上新加坡、日本、韓國的自由行旅客，旅遊業認為中客不來，能維持旅遊品質，吸引其他客群。

阿里山遊樂區旅館聯誼會長廖景泰說，中客團急凍讓當地專接中客一日遊的餐廳生意受到影響，但日益增加的國旅、東南亞旅客到阿里山，多半選擇住宿「慢遊」，自家經營的文山賓館去年業績逆勢增加三成。

番路鄉觸口某茶行業者李秀馨說，中客團往年常至阿里山公路沿線茶行與伴手禮店消費，前年下半年起受限兩岸政治氛圍而趨冷，取而代之是泰、韓等外籍遊客，但消費力不及中客的三分之一，只好降價或送贈品促銷。

嘉義林管處副處長李定忠說，去年中客數在六月跌至谷底，僅三萬多人次，八月後逐漸回升，十一月六萬一千多人次，是去年單月最高；竹崎鄉奮起湖老街業者劉家榮認為，可能是中國政府對中客來台「逐漸鬆綁」；奮起湖伴手禮業者莊惠娟說，中客團「一條龍觀光」，僅少數店家受益，應拓展國旅與其他國家客源，才能穩健經營。

阿管處︰推小眾深度旅遊發展觀光

阿里山國家風景區管理處處長馬惠達表示，大阿里山區若不計入遊樂區的全年觀光人數約二百萬人，穩健上升，目前推出鄒族部落、茶鄉與生態景觀、神木婚禮等遊程，以小眾深度旅遊發展觀光。