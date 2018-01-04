〈中部〉花博筆記本出包 5公車路線錯誤

2018-01-04

民代批市府浪費民脂民膏

〔記者蔡淑媛、張菁雅／台中報導〕市府繼日前花博月曆漏印月份，國民黨市長擬參選人、立委盧秀燕昨天再次爆料市府印製「花博精裝日誌筆記本」共一萬零五百本，多條公車及客運路線圖漏列車站、甚至路線相反，痛批市府浪費民脂民膏，「接連出包、螺絲掉滿地，丟台中市面子，市長應親自出面道歉！」

交通局將以正確版本覆蓋

其中，五千五百本為交通局版本，錯誤最多，局長王義川回應，目前僅四十七本被民眾索取，將以正確版本做成貼紙覆蓋修改，重新發送。

盧秀燕與市議員陳成添、沈佑蓮、陳政顯、賴順仁指出，交通局版本的花博筆記本中，每本成本一百廿元，四十二條公車路線有五條錯誤，分別為三○○（靜宜—台中火車站）路線相反、三○五（大甲—台中火車站）少十站、三○二（台中公園—台中國際機場）少七站、三○四（新民高中—港區藝術中心）與三○九（台中火車站—高美濕地）都少一站；新聞局版本只印製六條公車路線圖，就有一條三○九（台中火車站—高美濕地）也少一站。

盧秀燕說，市政府接二連三出包，引起市民抨擊，全力秘密回收全數的出包日誌本，交通局版本目前已回收約五千本，但仍有約五百本在民眾手中，「龍市府」只顧發包揮霍納稅人血汗錢，卻不用心把關，只會事後補破網，對於今年世界花博總預算高達八十六億七千五百萬，是否有妥當規劃使用，令人憂心。

王義川表示，由於公車路線多，在反覆校對時出錯，套印到舊版本，錯誤版本配送地點以各區公所為主，交通局人員有主動發現錯誤，立即要求廠商停止發送，大多數均已收回，將會把正確版本做成貼紙覆蓋、勘誤修正，市府不會支付額外費用，拿到錯誤版本的民眾可至交通局更換正確版。